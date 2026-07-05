ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ !

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି. ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଯାତାୟାତ, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ନିଜର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସନ୍ତୁଳିତ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ‘ଲେଟର ଅଫ୍ ଅଥରାଇଜେସନ’ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନାଇଜର (NISER) ର ୧୫ତମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସେ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା, ପିଇବା ପାଣି, ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ରାସ୍ତା ମରାମତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବଙ୍ଗଳାରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ:…

ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ…

ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ସ୍ୱାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ! ଫେମସ…

ସାବଧାନ! ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରକୁ ପଶିପାରନ୍ତି…

1 of 29,735