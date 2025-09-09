ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ଆଜି, ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ VS ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜିତିବ
ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିବ..
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେବେ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଶାସକ NDA ମେଣ୍ଟରୁ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଭାରତ ମେଣ୍ଟରୁ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ କିଏ?
ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଗୋଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ International Arbitration and Mediation Centerର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ।
ରେଡ୍ଡୀ ଜୁଲାଇ 2011ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଏକ ରାୟରେ, ସେ ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସାଲୱା ଜୁଡୁମକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ କିଏ?
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ OBC ଜାତି ଗୌଣ୍ଡରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ 2023 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ 2024 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେ 1998 ମସିହାରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1999 ମସିହାରେ ଏହି ଆସନରୁ ପୁଣିଥରେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।