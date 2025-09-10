(Video)ଟ୍ରେନ ଟୟଲେଟରୁ ଏକାଠି ବାହାରିଲେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ; ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ …ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ

(Video)ଟ୍ରେନ ଟୟଲେଟରୁ ଏକାଠି ବାହାରିଲେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ; ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ …ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ
କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲା ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବେ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ’ଣ ଭାଇରାଲ ହେବ ଏବଂ କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ନିବା ନିବି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏକ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ ଶୌଚାଳୟକୁ OYO କରିଦେଲେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସୁଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଅଟି ଟ୍ରେନ ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅଟି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଯାହା ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ନାହିଁ ନଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Indian railway became OYO hotels now! pic.twitter.com/PEJwp1xv57
— Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) August 18, 2025
ପ୍ରକୃତରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଟି ଟ୍ରେନ ଶୌଚାଳୟରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶୌଚାଳୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ପୁଅ ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ଏହା ପରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେହି ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଉଭୟେ ଏକାଠି ଶୌଚାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମନ ଦୋହଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓଟି @Warlock_Shubh ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ଭିଡିଓଟି ତିଆରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ’ଣ ନିର୍ଲଜ୍ଜ, ସେ କାହାର ଅନୁମତି ବିନା ଭିଡିଓଟି କାହିଁକି କଲେ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରେ , ନୂତନ ପିଢ଼ି କେବଳ କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି… ଟ୍ରେନ୍ ନିଜେ ଓୟୋରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।