Video: ଦୀପ ଜାଳିବାବେଳେ ଏନସିପି ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ଶାଢ଼ିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏନସିପି ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ଶାଢ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆୟୋଜକଙ୍କ ନଜର ପଡିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

⚡NCP MP Supriya Sule's saree catches fire, while she was garlanding Chhatrapati Shivaji Maharaj at a function in Pune. pic.twitter.com/Sf1IQSY2wI

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 15, 2023