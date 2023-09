(Video) ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ୧୦୦୦ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏଲିଅନ ମମିଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା’ର କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଛି

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ବିଚିତ୍ର ତଥା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ୧୦୦୦ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏଲିଅନଙ୍କ ମମିର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଲାଟିନ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ମେକ୍ସିକୋର ସଂସଦରେ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଏଲିଅନଙ୍କ ମୃତଦେହ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସଂସଦରେ ୟୁଏଫଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜାମି ମୋସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୃତହେଦଗୁଡିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ସଂସଦରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ମମିଗୁଡିକ ଗ୍ଲାସ ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ମାନବ ପରି ଏହି ମମିମାନଙ୍କର ଚେହେରା ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ପାଦରେ ତିନୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଆୟୋଜକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଏଲଅନ ମମି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତଦେହଗୁଡିକ ୧୦୦୦ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାକୁ ପେରୁର କୁସ୍କୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ୟୁଏଫଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ମେକ୍ସିକୋର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଏଫଓ ନମୁନା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରେଡିଓକାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଡିଏନଏ ପ୍ରମାଣ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମେକ୍ସିକୋ ସଂସଦ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୃତଦେହକୁ ପର୍ୟ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଂସଦରେ ରଖାଯାଇଛି ।

In the lower chamber of the Mexican Congress, @jaimemaussan1 presented what he claims are two alien corpses.

This is wild, if true.

Do you think this is legit alien bodies? Or is it fake? Or some other explanation altogether?

(I translated into English the subtitles) pic.twitter.com/lbSUMi6tnZ

— Jeff Dornik (@jeffdornik) September 13, 2023