କୋଲକାତା: ଗୁରୁବାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍‌ରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦିନିିଆ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୪ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଇର୍ଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଶାନଦାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ଖାସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତ ବିଜୟ ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲେଜର ଶୋ’ର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିସିସିଆଇର ପୁର୍ବତ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏହି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କାବ୍‌କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

Congratulations to indian team for winning the series .. well doneCAB for the wonderful laser show to celebrate it @bcci pic.twitter.com/MsfHzhLjIP

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 12, 2023