Video: ‘ବେବି ଡଲ’ଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର, ହାତରେ ରହିଛି ବିୟର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି, ‘Sunny ନୁହେଁ Honey’

'ବେବି ଡଲ୍' ସନ୍ନି ଲିଓନି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:  ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ନି ଲିଓନି ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ସରୋଗେସି ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଜଡିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିକଟରେ ଏପରି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସନ୍ନି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

‘ବେବି ଡଲ୍’ ସନ୍ନି ଲିଓନି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ, ଉଭୟ ଏକ ରୁମରେ ମଜା କରିବାର ମୁଡ୍ ରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଖାସ କଥା ହେଉଛି ସନ୍ନିଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ବିୟର ବୋତଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sunny Leone (@sunnyleone)

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଠାରେ କିଛି ଉତ୍ସବ କିମ୍ବା ଖୁସିର ପରିବେଶ ଅଛି। ତଥାପି, ସନ୍ନି ଏହା ପଛର କାରଣ କହି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ସନ୍ନିଙ୍କ ହାଲୁକା ମନୋଭାବ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁସି। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏବଂ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କିଛି।’

ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପୁଅ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନି ଲିଓନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ସେ ମାଆ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଲାଟୁରର ଏକ ଗାଁରୁ ୨ ବର୍ଷର ନିଶାକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୋଆ ଏବଂ ଆଶେର ସରୋଗେସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ।

ସନ୍ନି ଲିଓନ ସରୋଗେସିକୁ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରାଶି ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ସନି ଲିଓନ ତାଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସୋହା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରୋଗେସି ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସରୋଗେସି ମାଆଙ୍କୁ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରାଶି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ଢଙ୍ଗରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସନ୍ନି ତାଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସୋହା ଅଲି ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ସନ୍ନି ଲିଓନ ଏବଂ ଡାନିଏଲ୍ ୱେବରଙ୍କ ବିବାହ
ସନ୍ନି ଲିଓନ ଏବଂ ଡାନିଏଲ୍ ୱେବର ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ପତି ନିଶାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯମଜ ପୁଅ ଆଶର ଏବଂ ନୋଆ ସରୋଗେସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମଦିନ, ଛୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅବସରର ଫଟୋ ସେୟାର କରନ୍ତି।

