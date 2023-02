Video: ଗୁଲମାର୍ଗରେ ଭୀଷଣ ହିମସ୍ଖଳନ, ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସିଥିବା ଆଶଙ୍କା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବାରମୁଳା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଲମାର୍ଗ ‘ଗୁଲମର୍ଗ ସ୍କିଙ୍ଗ ରିସର୍ଟ’ର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହିମସ୍କଳନ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଲମାର୍ଗର ଆଫ୍ରାୱଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କାଏରମାନେ ଏକ ବାଘରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରର ପାହାଡରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

WATCH- People run for safety as snow avalanche hits Afarwat peak HapathKhud in Gulmarg, Kashmir. Rescue operation has been launched by Baramulla police along with other agencies. #Kashmir #Gulmarg #SnowAvalanche pic.twitter.com/u5FaUR8k94

— Umar Ganie (@UmarGanie1) February 1, 2023