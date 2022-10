Video: ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ ଡେଟିଂ ଉପଦେଶ: ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବିଡେନଙ୍କ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଡେଟିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଝିଅଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ବିଡେନ ଜଣେ ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମେ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିରିୟସ ହୁଅ ନାହିଁ। ଇରଭାଇନ୍ ଭ୍ୟାଲି କମ୍ୟୁନିଟି କଲେଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଡେନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସହ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଡେନ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝିଅର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଥିଲେ, ‘ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ୩୦ ବର୍ଷର ହୋଇନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କହିଥିଲେ ‘ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବି’ ଏବଂ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ।

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI

— Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022