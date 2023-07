Video: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଘଟିଲା ହିଷ୍ଟେରିଆ ଘଟଣା: କଲେଜରୁ ଆସିବା ପରେ ନାଚିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରି ମାତିଲେ ଯୁବତୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲି: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ । ଏଠାରେ ଥିବା ରାଜକୀୟ ଇଣ୍ଟର କଲେଜର ଏକ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୨ ଛାତ୍ରୀ ଅଚାନକ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀମାନେ ଏପରି ପାଗଳ ପରି ହେଉଥିଲା ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇଛି । ଜନ ହିଷ୍ଟେରିଆର ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଘଟନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ମାସ ପୂର୍ବେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପାୱାତରେ ଜନ ହିଷ୍ଟେରିଆର ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଝିଅ ଛାତ୍ରମାନେ ନାଚିବା ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ଜନ ହିଷ୍ଟେରିଆର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇଲେ ।

Alleged 'Mass Hysteria' case reported from a govt school in Uttarkashi #Uttarakhand Locals say girls under possession of 'divine power'. Earlier such videos appeared from #Bageshwar and #Champawat dists. Experts feel act related to physiological issue

"Girls identity protected" pic.twitter.com/syiafgvP9C

— Anupam Trivedi (@AnupamTrivedi26) July 28, 2023