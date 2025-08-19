(Video) ଅଲାଜୁକର ସୀମା ପାର୍…ବାଇକ୍ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ସିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରେମିକ ବସି କରୁଥିଲେ…..

ଚଳନ୍ତା ବାଇକରେ ରୋମାନ୍ସ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍‌ରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିବା ପାଇଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ପୁରା ମାମଲା କଣ- ଭିଲାଇର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ବାଇକ୍‌ରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍ଗ-ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି, ଝିଅଟି ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ପୁଅଟି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେକ୍ଟର ୧୦ର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟର ମାମଲା ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।

ବାଇକ୍‌ର ନମ୍ବର ହେଉଛି CG 07- CO 7820 । ଏବେ ମାମଲାଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛି । ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଏବଂ ଏପରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ।

୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, IPS ଅଭିଷେକ ପଲ୍ଲଭ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ । ଟାଉନସିପ୍‌ର ରାସ୍ତାରେ ଏପରି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ଚିତ୍ର ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏପରି ମାମଲାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ।

