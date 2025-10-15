ଛି ଛି ! ଆଇସକ୍ରିମ୍ ସହ ପରଟା କିଏ ଖାଏ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକେ କହିଲେ…
ଆଇସକ୍ରିମ୍ ସହ ପରଟା କିଏ ଖାଏ, ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଲୋକେ କହିଲେ...
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ: ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ ମଧ୍ୟ । ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟର କମ୍ବିନେସନ୍ । ସାଧାରଣତଃ ପରଟାରେ ଲୋକେ ଅଚାର, ଚଟଣି, ଦହି, ଭଜା, ତରକାରୀ ଆସି ଲଗେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହି ପରଟାକୁ ଆଇସକ୍ରିମ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ? ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ବି କହିବେ ଏମିତି କିଏ ଖାଏ…
ଆଇସକ୍ରିମ ସହ ପରଟା: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଝିଅ ଆଇସକ୍ରିମ ସହିତ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ପୁରା ଚକିତ । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅନେକ ମିମ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଝିଅଟି ପ୍ଲେଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପରଟାରୁ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଇସକ୍ରିମ କପ୍ରୁ ଚାମଚରେ ଆଣି ପରଟା ଉପରେ ଲଗାଉଛି । ଏହା ପରେ, ସେ ଆଇସକ୍ରିମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପରଟା ଖାଉଛି । ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା: UmmeQulsum Asim ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଡିଓକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଇସକ୍ରିମ ସହିତ ଖାଉଥିବା ଦେଶୀ ୱାଫଲ୍ସ।” ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ।” ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି, “ଭେଣ୍ଡି ସେକ୍ ତିଆରି କରି ଭାତ ଏବଂ ଚା ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।”