(Video) ଆବୁଧାବିର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ପଥର ଉପରେ “ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍” ଲେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟସ୍ (UAE) ଭଳି ଏକ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ବିଶେଷକରି ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ “ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍” (ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର) ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inscribes the message of 'Vasudhaiva Kutumbakam' on a stone, at BAPS Hindu temple, in Abu Dhabi. pic.twitter.com/JgyNKT3wpC

— ANI (@ANI) February 14, 2024