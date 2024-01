(video)କାଲାରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏକ ଭିଡିଓ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପୋଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କ ଏମଟିଏଚଏଲ୍ (ଅଟଳ ସେତୁ)ର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ । ଏହି ଉଦଘାଟନ ସମାରୋହ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ୩୦ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନାସିକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଲାରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସଫେଇ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।

#WATCH | PM Modi took part in 'Swachhata Abhiyan' today at the Kalaram temple in Maharashtra's Nashik

The PM had also appealed to everyone to carry out Swachhata activities at temples across the country. pic.twitter.com/80C9nXRCI1

— ANI (@ANI) January 12, 2024