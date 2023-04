(Video) : ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ କବିତା ଗାଇ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲା କୁନି ଛାତ୍ରୀ, ପିଏମ ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ୍ ହୋଇ ଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏପ୍ରିଲ ୧ରେ ରାନୀ କମଲାପାଟୀ ମଧ୍ୟରେ ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନକୁ ଫ୍ଲାଗ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୋଦୀ ଗଦଗଦ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଉପରେ ଏକ କବିତା ଗାଇଥିଲେ । ଶୁଣିବା ପରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ପିଲାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ।

A student recited a poem to PM @narendramodi on the occasion of the flagging-off ceremony of #VandeBharatExpress train at Rani Kamlapati railway station in Bhopal@RailMinIndia @wc_railway pic.twitter.com/fJX5Mvw3gc

— DD News (@DDNewslive) April 1, 2023