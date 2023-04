Video: ଜି-୨୦ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେଲେ ଅଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ, UN ରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ରୁଚିରା କମ୍ବୋଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧୀ ରୁଚିରା କାମ୍ବୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଅଧକ୍ଷତାରେ ଚାଲିଥିବା ଜି -୨୦ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମରିସସ୍, ଇଜିପ୍ଟ, ନାଇଜେରିଆ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ୟୁନିଅନର ସଦସ୍ୟ ଦେଶ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଜି -୨୦ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ରୁଚିରା କାମ୍ବୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜି -୨୦ ର ଅଧକ୍ଷତା ସମୟରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୧୮ ଟି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ୧୨୫ ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କାମ୍ବୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ରେ ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ୧୦୦ ତମ ଜି -୨୦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହା ବାରାଣାସୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ଧାରଣାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଭାରତ ଜି -୨୦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ।

#WATCH | During its G-20 Presidency, India is also amplifying the voice and concerns of the Global South and developing countries. The Voice of the Global South Summit held in January 2023, chaired by PM Modi, was attended by 125 countries, including 18 at Heads of State/Govt… pic.twitter.com/RsJ1BI0iXK

