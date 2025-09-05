Video: ଏ ଲେଡ଼ି ସିଂଘମକୁ ସାଲ୍ଯୁଟ, ଡେପୁଟି ସିଏମ ଏଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋକଠୋକ ଜବାବ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ IPS…

ଭିଡିଓରେ, ଆଇପିଏସ ଅଞ୍ଜନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏନସିପି) ସଭାପତି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମହିଳା ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଅଞ୍ଜନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସେ ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ସୋଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁର୍ଡୁ ଗାଁରୁ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇପିଏସ ମୁରୁମର ଅବୈଧ ଖଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଭିଡିଓରେ, ଆଇପିଏସ ଅଞ୍ଜନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଜିତ ପାୱାର ଆଇପିଏସଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଜିତ ପାୱାର ଆଇପିଏସଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।

 

ତଥାପି, ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେ କହିଛନ୍ତି – ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଜିତ ପାୱାର ଜଣେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସକ। ସେ ପରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା କହିଥିଲେ। ସେ ଭୁଲରେ ଏହା କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।

ଅଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଅଜିତ ପାୱାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- ସୋଲାପୁରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୋର ଆଲୋଚନା ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଇନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୂମି ସ୍ତରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଥିଲା। ମୋର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ମହିଳା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ବାଲି ଖଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଞ୍ଜନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ଅଜିତ ପାୱାର: ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ନା?

ଆଇପିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ: ହଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଅଜିତ ପାୱାର: ଶୁଣ… ଶୁଣ, ମୁଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ମୁମ୍ବାଇର ପରିବେଶ ଏବେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ବର ଦିଅ।

ଆଇପିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ: ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଫୋନରେ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ କଲ୍ କର।

ଅଜିତ ପାୱାର: ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍… ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ଆପଣ ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ: ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର। ଆପଣ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମହାଶୟ।

ଅଜିତ ପାୱାର: ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, ମୋତେ କଲ୍ କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ କହିବି।

ଆଇପିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ: ଠିକ୍ ଅଛି ମହାଶୟ।

ଅଜିତ ପାୱାର: ଆପଣ ମୋ ମୁହଁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆପଣ କ’ଣ ଏତେ ସାହସୀ?

ଆଇପିଏସ୍ କୃଷ୍ଣ: ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ମହାଶୟ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି।

ଅଜିତ ପାୱାର: ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଲ୍ କରିବି।

ଆଇପିଏସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି… ଏହା ପରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭିଡିଓ କଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି…

ଦଳର ଦାବି – ଭିଡିଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି

ଏନସିପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ତତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାଟି ଦୁଇ ଦିନ ପୁରୁଣା। ଭିଡିଓଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ତତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଜିତ ପାୱାର ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ କେବେବି କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

