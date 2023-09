ଏବେ ଡ୍ରୋନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇବ ପାକିସ୍ତାନ! ଭାଇରାଲ ହେଲା ଲଶ୍କର-ଏ-ତାଇବା ଡ୍ରୋନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପର ଭିଡିଓ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇବାର କଳ୍ପନା ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଶ୍କର ଏହାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାରର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲଶ୍କର-ଏ-ତାଇବା ସର୍ବଦା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୀମା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଯାହା ୭୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ଭାର ବହନ କରିପାରିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ଲଶ୍କର-ଇ-ତାଇବା ର ଡ୍ରୋନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ବଡ ଡ୍ରୋନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବହନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଭାରତରେ ପକାଇବା ଏହି ସଂଗଠନର ଯୋଜନା। ଏହି ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ସୈନିକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ।

On Pakistan’s ISI’s support Pak based terrorist group Lashkar-e-Taiba is testing the capability of dropping terrorists into the Indian territory via drones that can carry payloads of up to 70kg.

Video shot inside PoK terror camp shows trial runpic.twitter.com/6j8lyWIU1P

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 15, 2023