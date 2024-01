ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆଚରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ହେଉ କି ମୋବାଇଲ, କିମ୍ବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ-ପକ୍ଷୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଚରଣ ଦେଖିଥାଉ । ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା କରୁଥିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। କିଛି ପଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବଧାରଣା ଅଛି । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ।

ବାଘ, ସିଂହ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଥାଏ । ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହି ଦଳ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଖେଳୁଆଳ ଅଟେ ।

ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଦାନରେ ଧରିଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ କାରଣରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହାୟତାରେ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ନେଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଏ ।

ନିକଟରେ ଏହାର ଏକ ବାଘର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। @AMAZlNGNATURE ନାମକ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ବାଘ ପାଣିରେ ଏକ ବଲ୍ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

no matter the size, a cat is still a cat pic.twitter.com/XhTWPRvyva

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 9, 2024