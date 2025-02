Video: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ; ଲମ୍ବ ୨୬ ଫୁଟ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ପରି ମୁଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମାଜନ ରେନଫରେଷ୍ଟରରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସାପର ଓଜନ ମଣିଷ ଠାରୁ ୩ଗୁଣ ଅଧିକ ଏବଂ କାର୍ ଟାୟାର ଭଳି ମୋଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି ୨୦୦କେଜି। ଏହାର ଲମ୍ବ ୨୬ଫୁଟ୍ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ସହ ସମାନ। ବ୍ରାଜିଲର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିଭି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉପସ୍ଥାପକ ପ୍ରଫେସର ଫ୍ରିକ୍ ଭୋଙ୍କ ଉତ୍ତର ସବୁଜ ଆନାକୋଣ୍ଡା ନାମକ ଏହି ବିଶାଳ ସାପକୁ ଠାବ କରିଥିଲେ।

ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ସାପକୁ ରେଟିକୁଲେଟେଡ ଅଜଗର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହାରାହାରି ୨୦ଫୁଟ ଓ ୫ଇଞ୍ଚ।

ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୬ତାରିଖରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପତ୍ରିକା ‘ଡାଇଭର୍ସିଟି’ରେ ଉତ୍ତର ସବୁଜ ଆନାକୋଣ୍ଡା କୁ ନେଇ ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଡଚ୍ ଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ଓ୍ଵାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସାପ ସହ ପହଁରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହି ସାପର ଲମ୍ବ ୨୬ଫୁଟ ଓ ଓଜନ ୨୦୦କେଜି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୯ଟି ଦେଶର ୧୪ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାପ ପ୍ରଜାତି ଗ୍ରୀନ୍ Anaconda@DennD68 ଆବିଷ୍କାର କରିଛୁ।

The world’s largest snake has been discovered in the Amazon Rainforest: The Northern Green Anaconda measures 26 feet long and weighs 440 lbs – and its head is the same size as a human’s. pic.twitter.com/XlaDk0qVYt

