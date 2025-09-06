Video: ଟେନିସରେ ଲଢୁଥିଲେ ବାଘ-ସିଂହ, ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପୁଥିଲା କୋର୍ଟ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡିବାକୁ ନ ଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଶେଷରେ ବାଜି ମାରିନେଲା…

 ସ୍ପେନର କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର 2025 ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ଙ୍କ 2025 ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ପରାଜୟ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରେ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ସର୍ବିଆନ୍ ଖେଳାଳି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ATP ସର୍କିଟର ସବୁଠାରୁ ଫିଟ୍ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦବଦବା ଜାହିର କରୁଥିଲେ । 22 ବର୍ଷୀୟ ଆଲକାରାଜ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୋକୋଭିଚ୍‌ଙ୍କ ବୟସ୍କ ଫିଟନେସର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। 6-4, 7-6(4), 6-2 ସେଟରେ ଆଲକାରେଜ ଜୋକୋଭିଜଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କୋର୍ଟରେ ଏବେ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଜୋକୋଭିଜ ନୁହେଁ ଆଲକାରେଜ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ପେନର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଏବଂ ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସିଜନରେ ଜୋକୋଭିଚ୍ ପାଇଁ ବୟସ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହୋଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଥର ଅବସର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲ୍‌

ଏହି ବର୍ଷ ଆଲକାରାଜ ଏବଂ ସିନର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଏବଂ ୱିମ୍ବଲଡନର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମାନ ଷ୍ଟାର୍ ସିନସିନାଟି ଓପନ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଲକାରାଜ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ସିନର୍ ୱିମ୍ବଲଡନରେ ଆଲକାରାଜଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସିନସିନାଟି ଓପନ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ, ସିନର୍ 5 ଗେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

US Open 2025 ସେମି-ଫାଇନାଲ୍‌

ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜ୍, ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍‌ଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 6-4, 7-6, 6-2 ସେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଆଲକାରାଜ୍ ଗୋଟିଏ ବି ସେଟ୍‌ ହାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତିବା।

କମାଲ କଲେ ସିନର୍‌

ସେହିପରି ଇଟାଲିୟ ଜାନିକ୍ ସିନର୍‌, ଫେଲିକ୍ସ ଅଗର-ଆଲିଆସିମ୍‌ଙ୍କୁ 6-1, 3-6, 6-3, 6-4ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସିନର୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ US Open ଟାଇଟଲ୍‌ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ।

ପୂର୍ବରୁ ରୋଜର୍‌ ଫେଡେରର୍ 2004ରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ ଜିତିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରଡ୍ ଲାଭର୍, ରୋଜର୍‌ ଫେଡେରର୍ ଏବଂ ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍‌ରେ ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସ୍ଲାମ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଫେଡେରର୍, ଜୋକୋଭିକ୍ ଏବଂ ନାଡାଲ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସ୍ଲାମ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଓପନ୍ ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି।

ଆଲକାରାଜ ବନାମ ସିନର

ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଗତ 7ଟି ପ୍ରମୁଖ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ଶେଷ 12ଟିରୁ ନଅଟି ଜିତିଛନ୍ତି। ATP ଟୁର୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଲକାରାଜ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପେନୀୟ ଖେଳାଳି ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସିନର ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ATP ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟିରେ ଆଲକାରାଜ ଜିତିଛନ୍ତି।

US OPEN 2025: ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ସିନର ଏବଂ ଆଲକାରାଜ

