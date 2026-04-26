ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ! ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପ୍ରେସ୍ ଡିନରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ବସିଥିଲେ।
ୱାଶିଂଟନ: ଶନିବାର ରାତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରେସ୍ ଡିନରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଆତତାୟୀକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାଟି “ବେଶ୍ ନାଟକୀୟ” ଥିଲା।
#WATCH | US President Donald Trump and First Lady Melania Trump rushed out of the White House Correspondents’ Dinner after shots were reportedly fired at the event.
(Source: Unrestricted Pool via Reuters) pic.twitter.com/Ulm93FCTM1
— ANI (@ANI) April 26, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୱାଶିଂଟନ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲର ସେହି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ବସିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟର ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଆତଙ୍କକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଗୁଳି ଚାଳନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଟେବୁଲ୍ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ହଲ୍ର ଠିକ୍ ବାହାରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆତତାୟୀ ଗିରଫ ହୋଇ ସାରିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର “ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ” ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଡିସି (ୱାଶିଂଟନ) ରେ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ନାଟକୀୟ ଥିଲା। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସର ସହ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଆତତାୟୀକୁ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଜାରି ରଖିବାକୁ (LET THE SHOW GO ON) ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”
#WATCH | Exclusive visuals from the White House Correspondents’ Dinner being held in Washington after shots were fired at the event. The event has currently been halted.
US President Donald Trump and First Lady Melania Trump were escorted out of the event after the shots were… pic.twitter.com/OWyx7xuqtD
— ANI (@ANI) April 26, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ— ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ (AP) କୁ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲେଟ୍-ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।