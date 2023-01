Video: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲେ ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର, ୪ ମୃତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ‘ଗୋଲ୍‌ଡ୍‌ କୋଷ୍ଟ୍‌’ ଉପକୂଳରେ ଷୋମବାର ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ ୪ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ‘ମେନ୍ ବିଚ୍’ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଏଲ ହେଉଛି।

କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗ୍ୟାରୀ ୱୋରେଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡକୋଷ୍ଟରେ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

#BREAKING: Multiple fatalities feared after two helicopters collided mid-air over the #Southport #Broadwater on the #GoldCoast. This video purports to show one of the choppers appearing to land on a sand bank near #SeaWorld. Witnesses say the other landed in the water. pic.twitter.com/6BXNN3JhtT

— Jaydan Duck (@JaydanDuck) January 2, 2023