(Video) ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନିଶାଙ୍କୁ ଚେୟାର ମାଡ଼, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଦର୍ଶକ

ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଲା ଚେୟାର, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଦର୍ଶକ

By Chinmayee Beura

ଜଟଣୀ: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଧୁମଧାମର ସହ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ନିଶା ମହାରଣା ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ନିଶାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବା ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ନିଶା ମହାରଣା ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନିଶା ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ଚେୟାର ଉଡ଼ିଲା। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଶଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଦର୍ଶକ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ନିଶା ମହାରଣା ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହି ଚେୟାରଟି ନିସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଲୋକେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନେଇଯାଇଥିଲା।

