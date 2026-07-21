ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଆର୍‌ଆଇ ମାଡାମ୍‌

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜମି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା କୋଲସିହିରିଆର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅନୀତା ଜେନା ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମହିଳା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ)। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଏପରି ଘଟଣା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜମି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା କୋଲସିହିରିଆର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅନୀତା ଜେନା ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ଅନୀତା ଜେନା ଲାଞ୍ଚ ବାବଦକୁ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌। ଏଥିସହ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମଙ୍କୁ…

୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଓ ତେଲ ଜଳିଗଲା!

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ୍‌ରେ କାର‌୍ୟ୍ୟରତ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର‌୍ୟ୍ୟରତ ଜଣେ ‘ମେଟ୍’ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସୋନମଙ୍କୁ…

୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଓ ତେଲ ଜଳିଗଲା!

‘ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା’: ମହୀଶୂରରେ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ‘ସହଯୋଗ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:…

1 of 15,360