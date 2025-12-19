Asia Cup U19: ଚମକ ଦେଖାଇ ପାରିଲେନି ବୈଭବ, ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ଏଥର ମଇଦାନରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଲଢ଼େଇ
Asia Cup U19: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୩୮ ରନ କରିଥିଲା।
ଜବାବରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୨ ବଲ ବାକି ଥାଇ ୮ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଆରନ୍ ଜର୍ଜ ଏବଂ ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୮ ରନରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।
ଅଧିନାୟକ ବିମତ ଡିନସାରା ୩୨ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଚାମିକା ହୀନାଟାଗିଲା ୪୨ ରନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୩୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ କରି ଖେଳ ସାରିଥିଲେ ।
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ: ଜବାବରେ ଭାରତ ୨୫ ରନ୍ ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରୋନ୍ ଜର୍ଜ ଏବଂ ବିହାନ୍ ମଲହୋତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅପରାଜିତ ୧୧୪ ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି କରି ଭାରତର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଜର୍ଜ ୫୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ମଲହୋତ୍ରା ୬୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ରସିଥ୍ ନିମସାରା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ: ଭାରତ ଏବେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।