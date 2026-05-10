ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର CM ଚେହେରା ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ…
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଅତିକମରେ ତିନିଥର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର "ଭାଇ" ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି—ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ଚେନ୍ନାଇ: ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହସି ହସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ୨୦୦୯ର ଏକ ସାକ୍ଷାତକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ‘ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ କୌଣସି ପଦବୀ କିମ୍ବା ଟିକେଟ୍ ଦାବି ନକରି କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାରୁ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ NSUI ର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ହିବି ଇଡେନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ରାଗିଣୀ ନାୟକ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ମନେହୁଏ ଯେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେହି ସମୟର ଅନିଚ୍ଛା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସେତେବେଳେ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ; କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାମିଲନାଡୁରେ ଦଳ ପ୍ରାୟ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରେ ରହିଲା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ, ବିଜୟଙ୍କ ନୂତନ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ’ (TVK) ଶେଷରେ ଡିଏମକେ (DMK) ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ର ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।
जो भक्त विलाप कर रहे हैं कि कांग्रेस और विजय का गठबंधन अचानक कैसे हो सकता है…
वो ये तस्वीर ज़रा ध्यान से देखें
ये 12-13 साल पुरानी फोटो है जिसमें NSUI के तत्कालीन राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ विजय थलपती कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं !
@HibiEden राष्ट्रीय अध्यक्ष… pic.twitter.com/T3FOuVdAMl
— Dr Monika Singh (@Dr_MonikaSingh_) May 7, 2026
କଂଗ୍ରେସ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନଥିଲା। ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିରେ ସହମତ ହୋଇନଥିଲେ। ବର୍ଷକ ପରେ ଜଗନ ନିଜର ଦଳ ଗଠନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହାସଲ କଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା।
ଆସାମରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତରୁଣ ଗୋଗୋଇଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲା, ଅପରପକ୍ଷେ ଶର୍ମା ବିଜେପିର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେଲେ।
ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ, ଯିଏକି ଆରମ୍ଭରୁ ଡିଏମକେ ସହ ମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲା, ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟର ପରାଜୟ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ନିଜର “ଭୁଲ୍” ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ ଦଳ ଡିଏମକେ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିଭିକେ (TVK) ସହ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ରୂପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜଣେ “ମେଗା ସୁପରଷ୍ଟାର” ଚେହେରା ପାଇଛି, ଯିଏ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି।
ସମ୍ପର୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିକଟରେ ମିଳିଥିବା କିଛି ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଅତିକମରେ ତିନିଥର କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର “ଭାଇ” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି—ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିବାକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ବିଜୟଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ନୂତନ TVK-କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବର ଡିଏମକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି, ଯିଏକି ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ ୩୯ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା।
ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବହୁମତ ପାଇଁ TVK କଂଗ୍ରେସର ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ AIADMK ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଭାଜନ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଖବର ସୂଚାଉଛି ଯେ, ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛୋଟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କମ୍ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି।