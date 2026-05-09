ଆକ୍ଟିଂ ଛାଡିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ତା’ପରେ କମ ବଜେଟର ଏହି ଫିଲ୍ମରୁ ମିଳିଥିଲା ପରିଚୟ
ସଫଳତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏକ ଡେଡଲାଇନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ନମିଳେ, ତେବେ ସେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ।
ପିଲାଦିନୁ ଥିଲା ଅଭିନୟରେ ରୁଚି
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ୯ ମଇ, ୧୯୮୯ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ତେଲୁଗୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ରାଓ ଟିଭି ସିରିଏଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ମାଆ ମାଧବୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ପିଲାଦିନ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ କଟିଥିଲା। ସେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତୀର ଏକ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ କରିଥିଲେ। ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିଲା। ପରିବାର ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ କୌଣସି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଅଭିନୟକୁ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା କାମ
୨୦୧୧ ମସିହାରେ ବିଜୟ ଫିଲ୍ମ ‘ନୁଭ୍ୱିଲା’ (Nuvvila) ରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ‘ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍’ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନଥିଲା।
ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ ବେକାର ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଘରଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ବାଛିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ MBA (ଏମବିଏ) ର ଫର୍ମ ପଠାଉଥିଲେ।
କ’ଣ ଥିଲା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଡେଡଲାଇନ୍?
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ନିଜକୁ ଏକ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳତା ନମିଳେ, ତେବେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ସଂଘର୍ଷର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହରାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
‘ପେଲି ଚୁପୁଲୁ’ ବଦଳାଇ ଦେଲା ବିଜୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଶେଷରେ ଭାଗ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ସାଥ୍ ଦେଲା। ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ‘ୟେଭଡେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ’ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ୨୦୧୬ରେ ଆସିଥିବା ‘ପେଲି ଚୁପୁଲୁ’ (Pelli Choopulu) ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କମ୍ ବଜେଟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ପରିଚୟ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ୨୦୧୭ର ଫିଲ୍ମ ‘ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡୀ’ରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ଏବଂ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସର୍ଜନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଜୟ ରାତାରାତି ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ପାଲଟିଗଲେ।
‘ଲାଇଗର୍’ ଜରିଆରେ ବଲିଉଡରେ ରଖିଲେ ପାଦ
‘ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡୀ’ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ‘ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍’, ‘ମହାନତି’, ‘ଟ୍ୟାକ୍ସିୱାଲା’ ଏବଂ ‘ଡିୟର କମ୍ରେଡ୍’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ବଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ‘ଲାଇଗର୍’ ଜରିଆରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ।
କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବିଜୟ ନିଜର ଫ୍ୟାଶନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ରାଉଡି ୱେୟାର’ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନିଜର ଏକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।