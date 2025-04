କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା କହିଦେଲେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା, ଦେଲେ ବଢିଆ ଉପାୟ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂରିୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ରେଟ୍ରୋ’ର ପ୍ରି-ରିଲିଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଜୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏକତା ଓ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ତେଲୁଗୁ ଓ ଇଂରାଜୀରେ କହିଛନ୍ତି, “କାଶ୍ମୀରରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। କାଶ୍ମୀର ଭାରତର ଅଟେ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ଆମର ନିଜର ଲୋକ।” ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ‘ଖୁସି’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୁଟିଂ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି।

#PahelgamTerroristattack | Vijay Devarakonda: “Kashmir is India, Kashmiris are ours”

“The incident in Pahalgam is very sad. We cannot share your pain, but we feel it. We stand with the victims,” said actor Vijay Devarakonda at the pre-release event of #Retro in Hyderabad.

He… pic.twitter.com/dZfJD1KCBP

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) April 26, 2025