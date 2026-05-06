ଆମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ… ଏ କ’ଣ କହିଦେଲେ ଥାଲାପତି, TVKର ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଲେ ବିଜୟ
ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି...
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର (୫ ମଇ, ୨୦୨୬) ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଶାସକ ଡିଏମକେକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟିଭିକେ ୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତି ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
୧୯୬୭ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ଡିଏମକେ କିମ୍ବା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।
ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦଳର ନୁହେଁ ବରଂ ତାମିଲନାଡୁର ବିଚକ୍ଷଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜନାଦେଶ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଅନେକ ଲୋକ ପରିହାସ କରିଥିଲେ:
ବିଜୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୀତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ।
ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ବିଜୟରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି।
ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡର ରାଜନୀତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଛି।
ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ: ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି:
ବିଜୟ ଏହି ଫଳାଫଳକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ବିଜୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଟିଭିକେକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବେ।
ଜବାବରେ, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ। ସେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ କାମ କରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।