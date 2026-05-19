କୌଣସି ମୂହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବିଜୟ ସରକାର !
ଟିଭିକେ (TVK) ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ, ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସରକାର ଚଳାଉଛି; ଯଦିଓ ସହବନ୍ଧନ ବଦଳିଯାଏ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଚେନ୍ନାଇ : ଡିଏମକେ (DMK) ମୁଖ୍ୟ ଏମ. କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର “ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ” ଏବଂ ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ସାଜିଥିବା ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜଗାମ’ (TVK) ର ନାଟକୀୟ ଉତ୍ଥାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଡିଏମକେ ଏବଂ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ର ଦବଦବାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାଲିନ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ଦଳ “ଯେକୌଣସି ସମୟରେ” ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ TVK ପାଖରେ ୧୦୭ଟି ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରକୁ ଡିଏମକେର ୪ଟି ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ ଦଳ VCK, CPI, CPM ଏବଂ IUML ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ନିକଟରେ ୨୫ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥିରତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ବାଚସ୍ପତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳିପାରେ।
ଦଳୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଷ୍ଟାଲିନ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ପରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏମକେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ପରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏନଡିଟିଭି (NDTV) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପରାଜୟ ସାମୟିକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବା।” ସୋମବାର ଦିନ ଷ୍ଟାଲିନ ଡିଏମକେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନକୁ ସୂଚେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, “ତାମିଲନାଡୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେବି ଅସ୍ତ ହେବନାହିଁ”।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିରେ ଷ୍ଟାଲିନ ଦଳର ଖରାପ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ ନିଜେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜବାବଦେହିତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି” ଏବଂ ଏଥିସହ ସେ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନ ହରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ TVK ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରଣନୀତି ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଷ୍ଟାଲିନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଶୈଳୀ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଆମେ ଦିନେ ଚା’ ଦୋକାନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର”, ଯାହା ଦଳକୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳର ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ୩୬ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସମର୍ଥନ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
TVK ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହେବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରପଟ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ୬ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନା ଡିଏମକେ ନା ଏଆଇଏଡିଏମକେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଘଟଣାକ୍ରମ ଉଭୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଆସନକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଯାହା ଗତ ୫୯ ବର୍ଷ ଧରି ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପ୍ରତିହତ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।