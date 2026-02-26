ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ, ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ଭାଇରାଲ କପୁଲ, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେଲେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା

ଉଦୟପୁରରେ ସକାଳ ୧୦.୧୦ରେ ରୀତି ନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଆଜି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ବହୁ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ଉଠୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ସତରେ ପରଣତ ହୋଇଛି।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛୁ ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ନେସନାଲ କ୍ରସ୍ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ କଥା। ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବଳ ସ୍କ୍ରିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଖାସ୍ କପଲ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି।

ସେମାନେ ଉଦୟପୁରରେ ସକାଳ ୧୦:୧୦ ରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେବଳ କିଛି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଭୟେ ପୁରା ରାଜା ରାଣୀ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବିଜୟ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏକ ମୁଦି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ, ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ, ସେମାନେ କୋଡାଭା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୁନଃବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିବା ଅନେକ ତାରକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି।

ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ “ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ” ରେ ଏକାଠି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପରେ “ଡିୟର କମ୍ରେଡ୍” ରେ ଏକାଠି ଦେଖା ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ରଶ୍ମିକା ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ:

ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଦମ୍ପତି କେବେ ବି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ।

ହେଲେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଛୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ।

ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଂଶ ହେବା ପାଇଁ ଟଲିଉଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତରୁଣ ଭାସ୍କର, ଶିବ ନିର୍ବାଣ, ଭାମସି ପୈଦିପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି ଭାଙ୍ଗା ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

ତଥାପି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ କୋଡାଭା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିବାହ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

