ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜ କିଏ? ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ CM ବିଜୟ
କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାମିଲ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଲେଖକ କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପୁରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି।
ସେ ଶନିବାର, ଜୁନ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ଯେତେବେଳେ କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଗ୍ୟରାଜ ବିଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ; ଏହା ଦେଖି ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ।
ତା’ପରେ ବିଜୟ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ବିଜୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି ଯାହା ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା।
ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ବେକରେ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଏପରି ଇଙ୍ଗିତ ଯାହା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ନେହକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଏହି କାରଣରୁ କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ଶବଦାହରେ ବିଜୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାନ୍ତନୁ ୨୦୨୧ରେ ଫିଲ୍ମ ମାଷ୍ଟର ରେ ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ।
କେ ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜ ଶନିବାର ସକାଳେ ପଦଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ବୟସ ୭୩ ବର୍ଷ। ପରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୮ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ବେସାନ୍ତ ନଗର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଖୁସ୍ବୁ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଖୁସି ଏବଂ ହସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ; ସେହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
କେ ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ୱା:
କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଜଣେ ଲେଖକ, ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ତାମିଲ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା; ୧୯୮୬ ମସିହାରେ ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆଖ୍ରୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ହିଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ଅନିଲ କପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ବେଚାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। କେ. ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସହିତ ତାମିଲ ସିନେମା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଜଣେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ।