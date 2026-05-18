(VIDEO) ଫୁଲକୁ ବୋମା ଭାବି ସାଇକେଲରୁ ଡେଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ
ଫୁଲବଲକୁ ବୋମା ଭାବି ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଆଡକୁ ଦୌଡିଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନିକଟରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଥାଲାପତି (ଜୋସେଫ ବିଜୟ)। ଏହାସହ CM ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ୩ଟି କଥାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା TVKର ମୁଖ୍ୟ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ଯାହାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୃତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିର୍ବାଚନ ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜୟ ଆଗେ ଆଗେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା।
ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ସାଇକେଲ ଆଗକୁ ଆସି ବିଜୟଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆଉ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିବା ଦେଖି ବିଜୟ ସାଇକେଲରୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଏକ ରାଲି ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୁଲ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବାରୁ ଥାଲାପତି ତାହାକୁ ବମ୍ ଭାବି ସାଇକେଲ୍ ଛାଡ଼ି ହଠାତ୍ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ତେବେ ଥାଲାପତି ଏହି ଫୁଲ ବଲକୁ ବମ୍ ଭାବି ସାଇକେଲ୍ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଦୌଡୁଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି।
A video taken down by @TVKVijayHQ is now going viral everywhere.
During his cycle campaign, Vijay suddenly threw his cycle and ran back as if it was a bomb when a fan tried to shower flowers on him. pic.twitter.com/imuDSz245j
— Telangana Maata (@TelanganaMaata) April 13, 2026