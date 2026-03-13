ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର; ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା…

ବିଜୟଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ପୁଅ !

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ହାତ ଛାଡିଲେ ପୁଅ। ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉଭୟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କର ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ‘ଜନ ନାୟକନ’କୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ସମାନ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମତଭେଦର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା 2025 ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଏହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାସନ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଜେସନ: ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରୁ ‘V’ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।ଯାହାକି ପିତା ବିଜୟଙ୍କର ନାମକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ‘S’ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ମାଆ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଉପନାମ ‘ସୋରନାଲିଙ୍ଗମ୍’କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେସନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଏସ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି।

ତାମିଲ ସିନେମା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପିଲାର ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ନାମରୁ ପିତା ବିଜୟଙ୍କ ନାମ ହଟାଇଦେଇଛନ୍ତି।

ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ ଆହୁରୀ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇ ବିଜୟ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ।

