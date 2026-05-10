ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ‘ବିଜୟ’ ଯୁଗ, ଭାଙ୍ଗିଲା ୬ ଦଶନ୍ଧିର ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମୀକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ବିଭାଗ

ତାମିଲନାଡୁରେ ‘ବିଜୟ’ ପର୍ବ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଥଲପତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ୬ ଦଶନ୍ଧିର ଦ୍ରାବିଡ଼ ସମୀକରଣ

By Jyotirmayee Das

TN CM Oath: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ନେହରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ତଥା ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସବରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆରଲେକର ତାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ୧୯୬୭ ମସିହା ପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଥମ ‘ଅଣ-ଦ୍ରାବିଡ଼’ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।

୯ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ଶପଥ

ବିଜୟଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଡ଼ଗମ’ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, CPI, CPI-M, VCK ଏବଂ IUML ର ସମର୍ଥନରେ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବିଭାଗ:

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । କେ.ଏ. ସେଙ୍ଗୋଟ୍ଟୈୟନଙ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏନ୍. ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ସି.ଟି.ଆର୍. ନିର୍ମଳ କୁମାରଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଆଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ବିଭାଗ, ରାଜ ମୋହନଙ୍କୁ ଆଦି ଦ୍ରାବିଡ଼ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଭି.ଏନ୍.ଏସ୍. ମୁସ୍ତାଫାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ପି. ଭେଙ୍କଟରମଣନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ ଅରୁଣ ରାଜଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଟିକସ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି।

କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା

ମେଣ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାଜେଶ କୁମାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇପାରେ।

ତେବେ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଏବଂ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ସାରା ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅଣ-ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶାସନ କିଭଳି ରହିବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।

