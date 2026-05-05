ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଶପଥ ନେବେ ଥାଲାପତି! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗାଦିରେ ବସିବେ ବିଜୟ; ଏହି ତାରିଖରେ ବଦଳିବ ଇତିହାସ!

ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଶପଥ ନେବେ ଥାଲାପତି! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗାଦିରେ ବସିବେ ବିଜୟ; ଏହି ତାରିଖରେ ବଦଳିବ ଇତିହାସ!
ବିଜୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଚେନ୍ନାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ତଥାପି, ବିଜୟ ମେ ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏଚଟିକୁ କହିଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଡିଏମକେ ନେତା ଟିକେଏସ ଏଲାଙ୍ଗୋଭାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଟିଆଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବହୁମତ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ।
୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ୧୦୮ ଆସନ ଜିତିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଜୟ ଦଳର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳର ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ବିଜୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜନୈତିକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଦଳ, ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ଟ୍ରି କାଝାଗମ (TVK), ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ, TVK ୧୦୮ ଆସନ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ୧୧୮ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦ କମ୍, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ (ଡିଏମକେ) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ୭୩ଟି ଆସନ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ର କାଝଗମ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ୫୩ଟି ଆସନ ଜିତିଛି। ଫଳାଫଳ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି, ଭୋଟରମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସରକାର ଗଠନ ଉପରେ । ଟିଭିକେ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିବ କି ମେଣ୍ଟ ସଙ୍କେତ ତାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ପଡିଯିବ।