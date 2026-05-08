ଆସନ୍ତାକାଲି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ବିଜୟ
ଟିଭିକେ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଭି. ଆର୍ଲେକରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ୧୨୧ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ଶପଥ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଜଗମ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଶନିବାର (ମେ ୯) ତାମିଲନାଡୁର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ନମିଳିବା ପରେ, ବିଜୟ ଶୁକ୍ରବାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଭି. ଅର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁ ଦଳର ସମର୍ଥନ ସହ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ୨୩୪ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ TVK ୧୦୮ଟି ଆସନ ସହ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ଟି ଆସନରୁ କିଛି ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ) ଏବଂ ଭିସିକେ (VCK) ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଦୂର ହୋଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସିପିଆଇ, ସିପିଆଇ(ଏମ) ଓ ଭିସିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରେ TVK ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସିପିଆଇ(ଏମ) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ତାମିଲନାଡୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ “ସ୍ଥିର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ” ପାଇଁ ସିପିଆଇ “ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସମର୍ଥନ” ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନଥିବାରୁ, ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନକରିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବହୁ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟିଭିକେ (TVK) ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅର୍ଲେକର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ମିଳିସାରିଥିବାରୁ TVK ସହଜରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ି ଦୁଇଟିଯାକରେ ଜିତିଥିବା ବିଜୟ, ତ୍ରିଚି ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ପେରାମ୍ବୁରର ବିଧାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ।