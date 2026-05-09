ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଜୟ, ନିଯୁକ୍ତ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ତାମିଲନାଡୁରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବିଜୟ ସରକାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ମାତ୍ର ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଠିତ ଏକ ଦଳ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଶନିବାର (୯ ମଇ) ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଆର୍ଲେକରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ବୈଠକ ସମୟରେ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ବିଜୟ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ନଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ଏଥିରେ ଟିଭିକେର ଛଅ ଜଣ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଟିଭିକେରେ ମୋଟ ୧୦୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, VCK ଏବଂ IUML ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପରେ, ଟିଭିକେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଦଳ ଏବେ ମୋଟ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ରବିବାର ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରରେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ:
ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିଭିକେର ସେଙ୍ଗୋଟାଇୟାନ୍, ଆଧବ ଅର୍ଜୁନ, ଏନ. ଆନନ୍ଦ, ଅରୁଣ ରାଜ, ନିର୍ମଳ କୁମାର ଏବଂ ରାଜମୋହନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତିନି ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁର ମନୋନୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୫ ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ବିଜୟ ରବିବାର ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ:
ଅଭିନେତା ବିଜୟ ପ୍ରଥମେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ୩:୧୫ ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି।
ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜୟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୧୮ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ଶନିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୨୦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି।