ତାମିଲନାଡୁରେ ‘ବିଜୟ ସୁନାମି’ର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ସରକାରୀ ପଦବୀ!

ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ କିଏ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଧନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

” ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ଭେଟ୍ରିଭେଲଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଏସ୍ (ରାଜନୈତିକ) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ” ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ କିଏ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନରେ ୪୦ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ଭେଟ୍ରିଭେଲ ଯୋସେଫ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ ଜିତିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ନାମର ସୁନାମୀ ଆସୁଛି।

ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ନାମର ସୁନାମୀ ଆସୁଛି। ତିରୁଚେନ୍ଦୁର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ କାର ଯାତ୍ରା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ, ଟିଭିକେ, ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।

ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ନେତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ରାଧନ ପଣ୍ଡିତ ତାମିଲନାଡୁର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଗକୁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆସିପାରେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଗ୍ରହ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ। ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ, ଯିଏ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

 

