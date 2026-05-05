୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜୟ, ଏବେ ଫିଲ୍ମ ପିଛା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ୨୨୦ କୋଟି
ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା, ଆଜି ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ତାରକା। ସିନେମା ଜଗତର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜନସେବା ପାଇଁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଥିବା ଏହି ମହାନାୟକଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ତ୍ୟାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ।
ଚେନ୍ନାଇ: ଥାଲାପତି ବିଜୟ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କେବଳ ସିନେମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ’ (TVK) ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଆଲୋଚିତ ନାମ ପାଲଟିଛି। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ବିଜୟ ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦରମାକୁ ନେଇ ଏକ ପୁରୁଣା ଖବର ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜଣେ ବଡ଼ ତାରକା ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ଏହି ଅଭିନେତା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ୍.ଏ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପୁଅ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଭେଟ୍ରି’ (Vetri) ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଡେକାନ୍ କ୍ରୋନିକଲ୍ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏସ୍.ଏ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ୨୦୧୭ର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିଜୟଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଆଜି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେହୁଏ। ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ।
ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ନିଜକୁ ତାମିଲ ସିନେମାର ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ତାରକା ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ୯୦ ଦଶକରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୦୩ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ଗିଲ୍ଲି’ (Ghilli) ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଜଣେ ‘ମାସ୍ ହିରୋ’ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା।
ତା’ପରେ ପୋକିରି, କାଭାଲାନ୍, ନାନବନ୍, ଥୁପ୍ପାକି, ମେରସାଲ୍, ସରକାର ଏବଂ ବିଗିଲ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ (Pan-India) ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନକରି ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି।
ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ‘ଲିଓ’ (Leo) ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୬୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ‘ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍’ (GOAT) ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା। ଫିଲ୍ମର ସମୀକ୍ଷା ଯାହା ହେଲେ ବି, ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟଙ୍କ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲକୁ ଟାଣି ଆଣିବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି।
ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ସମୟରେ, ବିଜୟ ଏବେ ‘ଜନ ନାୟକନ୍’ (Jana Nayagan) ଫିଲ୍ମ ସହିତ ସିନେମା ଜଗତକୁ ବିଦାୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇପଡିଛି, କାରଣ ଏହା ତାମିଲ ସିନେମାରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟାଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ‘ଜନ ନାୟକନ୍’ ପାଇଁ ବିଜୟ ପ୍ରାୟ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ସତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦରମା ନେଉଥିବା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦରମା ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ରାଜନୀତିରେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦଳ TVK ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କେତେ ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ଯିଏ ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିନେମା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି, ବିଜୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।