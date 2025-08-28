ଗୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା DJ! ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହରେ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ

ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଦେହରେ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ସ୍ୱାମୀ ମୃତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ

By Chinmayee Beura
black magic

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।

ବିହାରର ନୱାଡାରେ ଏମିତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚୁଗଡ଼ ମୁଶାରୀ ଗାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଣେ 55 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମୁଦ୍ରୀ (50)ଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏକ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ DJ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଯାହାପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା: ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପରିଣାମ। ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦମ୍ପତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁହଁରେ ଚୂନ ଲେପିଥିଲେ ​​ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୋତାର ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଇ ଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଚେତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ।

ପୋଲିସ ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନଅ ଜଣ ମହିଳା ସମେତ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ପୋଲିସର ବୟାନ: ହିସୁଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୂପା କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ, ଗାଁ ଲୋକେ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୃତଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା।

ମୃତକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁଗଡ଼ ମୁଶାରୀର ବାସିନ୍ଦା ଗୟା ମାଞ୍ଝି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।” ନୱାଡା ଏସପି ଅଭିନବ ଧିମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

