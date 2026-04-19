ହିନ୍ଦୁରୁ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିଲେ ବିନୟ, ଶେଷରେ ସବୁ ହରାଇ ବାଛିନେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ
ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ..." ମାଆ-ବାପାଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ଆଖି ବୁଜିଲେ ବିନୟ ଓରଫ୍ ଇମ୍ରାନ
ବରେଲୀ : ବରେଲୀରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହରେ ହୋଇଥିବା ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର କରୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ବିନୟ ଭାବେ ହୋଇଛି, ଯିଏ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଜର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇମ୍ରାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଭଡ଼ା ଘରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି।
ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଯୁବକ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ରାମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଳାସପୁରରୁ ବରେଲୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୋହନପୁର ଥିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମୁସ୍କାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ବିନୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ନିଜ ନାମ ଇମ୍ରାନ ରଖିଲେ ଏବଂ ନିକାହ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ।
ସେହି ଦମ୍ପତି ଏକାଠି ନିଜର ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିନୟ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଇମ୍ରାନ) ଏକ ଇ-ରିକ୍ସା ଚଲାଇ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ଇ-ରିକ୍ସାଟି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ବାଭାବିକ ଥିଲା।
ତେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଲା। ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ଦିନ, କାମ କରିବାର ସମୟକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ, ମୁସ୍କାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିନୟ, ଯିଏ କି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରଠାରୁ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୁସ୍କାନ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ ନିଜ ବାପା ବିଜୟ ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅନୁତାପ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁତାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପରଦିନ ସକାଳେ, ଘରମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (Postmortem) ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ଯଦିଓ ବିନୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁତାପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁସ୍କାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ବୟାନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିନୟଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।
ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହରେ କ’ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରମାଗତ ଚାପ ରହିଥିଲା କି? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମାନସିକ ଚାପର କାରଣ ସାଜିଥିଲା କି? ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ’ଣ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମୁସ୍କାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭୂମିକା କ’ଣ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ।
ଏହି ମାମଲାଟି ଆନ୍ତଃଧର୍ମ ବିବାହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚାପ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଭଳି ଜୀବନର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ଥାଏ।
ବିନୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରେ ବିଳାସପୁରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ, ତଥାପି ମାନସିକ ଚାପ ଜାରି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଛି ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି।