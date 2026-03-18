ଏଥର ଫ୍ରିରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର! EV ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ଫାଇଦା

ଏଥର ଫ୍ରିରେ ଚାର୍ଜିଂ ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର! EV ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା କମ୍ପାନୀ

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭିଏତନାମର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EVs) ନିର୍ମାତା VinFast ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଭାରତ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଏହାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚାର୍ଜିଂ ସୁବିଧାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ସୁବିଧା ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଏବେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ VinFast ଯାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ V-Green ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାନ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ କିଣିବାର ଲାଭ

VinFast ଫ୍ରି ଚାର୍ଜିଂ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଖାସ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ “Trade Gas for Electric” ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଚାଳିତ ଯାନରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି VinFast ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଉପରେ 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଉପରେ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ରିହାତିକୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଫର୍ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ।

ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ

VinFast କହିଛି ଯେ ଚାର୍ଜିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଟିଗଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ EV ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ।

ଏହା ସହିତ “GreenForAll” ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାକ୍ସି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ଦିଆଯିବ।

