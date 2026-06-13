ଭାରତକୁ ଆମେରିକାର ନାଲି ଆଖି, ଇରାନରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ !
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଛାଡୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 'ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ' ବୋଲି କହିଥିଲେ; ଅନ୍ୟପଟେ ତେହେରାନ (ଇରାନ) ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ 'ଭିତ୍ତିହୀନ' କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଶନିବାର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Hormuz Strait) ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ତୁରନ୍ତ ଆମେରିକା ସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ଉଚିତ। ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ (Blockade) କୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଇରାନରୁ ତେଲ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦୂତ (Chargé d’Affaires) ଜେସନ୍ ମିକ୍ସଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ପରେ ଏହି ନୂଆ ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱାରା ମିକ୍ସଙ୍କୁ ସମନ କରାଯିବାର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଆମେରିକା ଦୂତାବାସର ଉପ-ମୁଖ୍ୟ ଜେସନ୍ ମିକ୍ସଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ (ଆମେରିକା ବିଭାଗ) ଡକାଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓମାନର ଶିନାସ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ୨୦ ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ‘ଏମଟି ଜଲ୍ବୀର’ (MT Jalveer) ନାମକ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ‘ମେରାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ’ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଲ୍ବୀର ହେଉଛି ଗିନି (Guinea) ଦେଶର ପତାକା ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏକ ଜାହାଜ।
ଏହି ଜାହାଜରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରେ ଓମାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି।
‘ଜଲ୍ବୀର’ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ‘ଏମଟି ମାରିଭେକ୍ସ’ (MT Marivex) ନାମକ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।
ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ, ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ‘ଏମଟି ସେଟେବେଲୋ’ (MT Settebello) ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପାଲାଉ (Palau) ପତାକାଧାରୀ ଏକ ଜାହାଜ ଥିଲା। ଏଥିରେ ୨୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସିପିଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଏକ୍ସ (X) ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, “ପାଲାଉ ପତାକାଧାରୀ ଏମଟି ସେଟେବେଲୋରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ, ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।”
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଛାଡୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବାବେଳେ, ତେହେରାନ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ “ଭିତ୍ତିହୀନ” ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ତିନୋଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ ବୁଧବାର ଦିନ ତିନିଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ (Truth Social)ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ” ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଛାଡୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।” ସେହି ସମାନ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲିକ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଆଦୌ ଜଡ଼ିତ ନଥିଲା।
ଇରାନ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କୁହାଯାଇଛି, “ହୋରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ନେଇ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ।”
ଏହା ସହ ଇରାନ କହିଛି, “ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ୩ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ୩ ଜଣ ନିରୀହ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହି କ୍ରୂର ସତ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନଜର ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ।”
ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଦୂତଙ୍କୁ ସମନ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ “ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛି।