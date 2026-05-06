ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା, ଆକ୍ସନରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ହିଂସା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛି। ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (ସିଇସି) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହିଂସାକୁ ଉସକାଉଥିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିକଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି), କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ନିରନ୍ତର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହିଂସାକୁ ଉସକାଉଥିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଅନେକ ସହରରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟରେ ଏକ ମାଂସ ଦୋକାନକୁ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଭିଡ଼ ଦୋକାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ବୁଲଡୋଜର ଦ୍ୱାରା ମାଂସ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି:

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡେରେକ୍ ଓ’ବ୍ରାଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, “ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କୋଲକାତାରେ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଅନୁମତି ନେଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ମାଂସ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଲଡୋଜର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ CAPF (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ) କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।”

କେବଳ କୋଲକାତାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍ତର ୨୪ ପରଗନାର ଶ୍ୟାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲଡୋଜର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲଡୋଜର ବ୍ୟବହାର କରି ‘ବିଶ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା’ ଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କାଜୋଲି ଗାଙ୍ଗୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘରମାଲିକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କାନ୍ଥ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସୋମନାଥ ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ଫୋନି ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ।

ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:

ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମଧୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବୀରଭୂମିର ନାନୁରରେ ଟିଏମସି କର୍ମୀ ଅବିର ଶେଖଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁ ଟାଉନରେ ଭଲ୍ଲିଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମୟରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଟିଏମସି କର୍ମୀମାନେ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ନାନୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଶେଖଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

