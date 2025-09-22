ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତଳେ ସମର୍ଥକ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଚେୟାର, ପରସ୍ପର ହେଲେ ପିଟାପିଟି
ହଠାତ୍ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା।
ପାଟନା: ରବିବାର ବିହାରର ସାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସୋନପୁରରେ ଏନଡିଏ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ସଭାରେ ଚେୟାର ଉଡିଥିଲା। ଉଭୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲି ଏବଂ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଜଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।
ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗା
ଏନଡିଏ ସାଥି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା।
ଯୁକ୍ତିତର୍କ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ନେତା ପଙ୍କଜ ସିଂହ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିନୟ ସିଂହଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମୀମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ
ଏହି ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରିସରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମଣ୍ଟୁ ମଞ୍ଚ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।