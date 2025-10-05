୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା ଡ୍ରେସ୍ … ପ୍ରଥମେ ପିଟିଲେ, ତା’ ପରେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇଲେ
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୌଗଞ୍ଜରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିବାନଙ୍କ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଗାଁରେ ବୁଲାଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାର କୋନି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ କୁଶୱାହା, ଲାଲମଣି କୁଶୱାହା, ସୋହନ କୁଶୱାହା ଏବଂ ସୁନୀଲ କୁଶୱାହା।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି କିଛି ଦିନ ପୁରୁଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିବା ଭିଡିଓ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୁରୁଣା। ଭିଡିଓରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମନୀଷ ଯାଦବ। ମନୀଷ ଜିଲ୍ଲାର ହନୁମାନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କୋନି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। କୁଶୱାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚାରି ଜଣ ଯୁବକ ମନୀଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ପୀଡିତ ମନୀଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣ କାରବାରକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ପିଟିଥିଲେ। ପୋଲିସର ବର୍ଣ୍ଣନା ବାହାରେ, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମଦପିଇଥିବା ଯୁବକମାନେ 1,200 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଅଛି?
ଯୁବକ ଜଣକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରି ଉଲଗ୍ନ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ କିଛି ଯୁବକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର କାଢି ପରେଡ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଶୱାହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର।