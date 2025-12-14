ନା ମିଳିବ DA, ନା ଉଠେଇପାରିବେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ଲାଭ, ଭାଇରାଲ ମେସେଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ…
DA Hike: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ସୁବିଧାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆର୍ଥିକ ଆଇନ ୨୦୨୫ର ଏକ ଅଂଶ।
ଏହି ମେସେଜରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଆଉ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ସମେତ ଭବିଷ୍ୟତର ବେତନ କମିଶନରୁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସରକାର ଏବେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜକୁ ନକଲି ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି PIB ଲେଖିଛି, “ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ DA ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେତନ କମିଶନ ଲାଭ ପାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ? ହ୍ୱାଟସଆପରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଆଇନ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେତନ କମିଶନ ସଂଶୋଧନ ଭଳି ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।”
ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହାକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବେତନ କମିଶନ ଲାଭ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। PIB X ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, “CCS (ପେନସନ୍) ନିୟମ, ୨୦୨୧ ର ନିୟମ ୩୭ କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ଜଣେ PSU କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଲାଭ ଜବତ କରାଯିବ।”
ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ନିବେଶ ଠକେଇ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୂଚନାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କିମ୍ବା ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।