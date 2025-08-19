ଛୁଆକୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା-ଜ୍ବର ହେଉଥିଲେ ସାବଧାନ! ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦନ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଶରୀର ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା କିମ୍ବା କାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ୧୦୧-୧୦୨ ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚକ ଯେ ଏବେ ଘଟଣାଟି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ ।
ବର୍ଷା ଋତୁ ଏବଂ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ କି ନୁହେଁ ।
ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର କାରଣ- ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶନ୍ତି, ଛିଙ୍କନ୍ତି କିମ୍ବା କାସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ତାର କରେ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବାଣୁ ନାକ କିମ୍ବା ପାଟି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ।
ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ- ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ପରି ମନେହୁଏ । ପିଲାଟି ହାଲୁକା ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରେ, ଭୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ । କେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 100 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ପାଗର ପ୍ରଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅସାବଧାନତା ପରେ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ପ୍ରକୃତ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର କେବଳ ଜ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।